Кедрова Елизавета Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Кедрова Елизавета Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 1
- Возраст (месяцев)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1870
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 3д
- Номер в семье
- 7
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 2
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 3д
01 | Кедров Иван Иванов: 40 лет | пономарь - глава
02 | Кедрова Анна Иванова: 35 лет | жена [1]
03 | Кедров Владимир Иванов: 16 лет | сын [1]
04 | Кедрова Евдокия Иванова: 9 лет | дочь [1]
05 | Кедров Петр Иванов: 7 лет | сын [1]
06 | Кедров Михайил Иванов: 5 лет | сын [1]
07 | Кедрова Елизавета Иванова: 1 год, 6 месяцев | дочь [1]
08 | Парнасова Параскева Матвеева: 56 лет | вдова дьячиха -
09 | Парнасов Гаврил Егоров: 17 лет | уволенный из 1-го класса Скопинского Духовного Училища - сын [8]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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