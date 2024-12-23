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Кедров Михайил Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Кедров Михайил Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1866
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
Номер в семье
6
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 2
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 3д
01 | Кедров Иван Иванов: 40 лет | пономарь - глава
02 | Кедрова Анна Иванова: 35 лет | жена [1]
03 | Кедров Владимир Иванов: 16 лет | сын [1]
04 | Кедрова Евдокия Иванова: 9 лет | дочь [1]
05 | Кедров Петр Иванов: 7 лет | сын [1]
06 | Кедров Михайил Иванов: 5 лет | сын [1]
07 | Кедрова Елизавета Иванова: 1 год, 6 месяцев | дочь [1]
08 | Парнасова Параскева Матвеева: 56 лет | вдова дьячиха -
09 | Парнасов Гаврил Егоров: 17 лет | уволенный из 1-го класса Скопинского Духовного Училища - сын [8]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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