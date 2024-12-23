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Федор Егоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Федор Егоров
Пол
муж
Возраст (лет)
19
Возраст (месяцев)
6
Год рождения вычисленный
1852
Родственная связь
глава
Номер семьи
Номер в семье
1
Сословие
дьячек
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 2
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 2д
01 | Федор Егоров: 19 лет, 6 месяцев | дьячек - глава
02 | Ольга Павлова: 17 лет | жена [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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