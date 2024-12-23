Фекла Тихонова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Фекла Тихонова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1813
- Родственная связь
- дочь [3]
- Номер семьи
- 126
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 936об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 126
01 | Тимофей Давыдов: 65 лет | крестьянин - глава
02 | Агрипина Андреева: 65 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Тихон Тимофеев: 35 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Федора Григорьева: 35 лет | крестьянка - жена [3]
05 | Иона Тихонов: 9 лет | крестьянин - сын [3]
06 | Матрона Тихонова: 16 лет | крестьянка - дочь [3]
07 | Фекла Тихонова: 12 лет | крестьянка - дочь [3]
08 | Пелагея Тихонова: 3 года | крестьянка - дочь [3]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. фамилия Козаченкова, отчество Семенова (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.102об-103: двор №267). В ревизии 1834 г. фамилия Казакова (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.656об-657: двор №237).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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