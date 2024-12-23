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Матрона Тихонова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Матрона Тихонова
Пол
жен
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1809
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
126
Номер в семье
6
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 936об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 126
01 | Тимофей Давыдов: 65 лет | крестьянин - глава
02 | Агрипина Андреева: 65 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Тихон Тимофеев: 35 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Федора Григорьева: 35 лет | крестьянка - жена [3]
05 | Иона Тихонов: 9 лет | крестьянин - сын [3]
06 | Матрона Тихонова: 16 лет | крестьянка - дочь [3]
07 | Фекла Тихонова: 12 лет | крестьянка - дочь [3]
08 | Пелагея Тихонова: 3 года | крестьянка - дочь [3]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Козаченкова, (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.102об-103: двор №267).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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