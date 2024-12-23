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Напреев Василий Алексеев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Напреев Василий Алексеев
Пол
муж
Возраст (лет)
31
Год рождения вычисленный
1794
Родственная связь
брат [2]
Номер семьи
105
Номер в семье
8
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 933об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 105
01 | Напреев Никон Петров: 40 лет | крестьянин - глава
02 | Напреева Матрона Алексеева: 40 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Напреев Сидор Никонов: 20 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Напреева Наталья Никонова: 16 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Напреева Евдокия Никонова: 11 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Напреев Михаил Никонов: 3 года | крестьянин - сын [1]
07 | Напреева Прасковья Никитина: 20 лет | крестьянка - жена [3]
08 | Напреев Василий Алексеев: 31 год | крестьянин - брат [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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