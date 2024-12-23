Ершова Марфа Ларионова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Ершова Марфа Ларионова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 29
- Год рождения вычисленный
- 1796
- Родственная связь
- жена [3]
- Номер семьи
- 94
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 932
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 94
02 | Ершов Егор Тимофеев: 37 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Ершов Демид Тимофеев: 35 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Ершова Пелагея Никонова: 35 лет | крестьянка - жена [2]
05 | Ершов Митрофан Егоров: 17 лет | крестьянин - сын [2]
06 | Ершов Григорий Егоров: 13 лет | крестьянин - сын [2]
07 | Ершов Прокофий Егоров: 8 лет | крестьянин - сын [2]
08 | Ершова Марфа Ларионова: 29 лет | крестьянка - жена [3]
09 | Ершова Прасковья Демидова: 16 лет | крестьянка - дочь [3]
10 | Ершов Михаил Демидов: 11 лет | крестьянин - сын [3]
11 | Ершова Анисья Демидова: 7 лет | крестьянка - дочь [3]
12 | Ершова Евдокия Демидова: 1 год | крестьянка - дочь [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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