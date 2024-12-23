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Ковалева Анна Кириллова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Ковалева Анна Кириллова
Пол
жен
Возраст (лет)
52
Год рождения вычисленный
1773
Родственная связь
жена [5]
Номер семьи
93
Номер в семье
6
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 932
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 93
01 | Ковалев Яков Тимофеев: 28 лет | крестьянин - глава
02 | Ковалева Анисья Тимофеева: 32 года | крестьянка - жена [1]
03 | Ковалев Андрей Яковлев: 5 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Ковалев Митрофан Тимофеев: 16 лет | крестьянин - брат [2]
05 | Ковалев Даниил Ильин: 52 года | крестьянин - родственник [1]
06 | Ковалева Анна Кириллова: 52 года | крестьянка - жена [5]
07 | Ковалев Кузьма Данилов: 17 лет | крестьянин - сын [5]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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