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Немцова Степанида Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Немцова Степанида Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1814
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
78
Номер в семье
6
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 930
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 78
01 | Немцов Иван Матвеев: 53 года | крестьянин - глава
02 | Немцов Федор Иванов: 16 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Немцов Иван Васильев: 32 года | крестьянин - зять [1]
04 | Немцова Пелагея Иванова: 32 года | крестьянка - жена [3]
05 | Немцов Андрей Иванов: 14 лет | крестьянин - сын [3]
06 | Немцова Степанида Иванова: 11 лет | крестьянка - дочь [3]
07 | Немцова Надежда Иванова: 6 лет | крестьянка - дочь [3]
08 | Немцов Иван Иванов: 3 года | крестьянин - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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