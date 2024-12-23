Немцова Степанида Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Немцова Степанида Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Родственная связь
- дочь [3]
- Номер семьи
- 78
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 930
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 78
01 | Немцов Иван Матвеев: 53 года | крестьянин - глава
02 | Немцов Федор Иванов: 16 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Немцов Иван Васильев: 32 года | крестьянин - зять [1]
04 | Немцова Пелагея Иванова: 32 года | крестьянка - жена [3]
05 | Немцов Андрей Иванов: 14 лет | крестьянин - сын [3]
06 | Немцова Степанида Иванова: 11 лет | крестьянка - дочь [3]
07 | Немцова Надежда Иванова: 6 лет | крестьянка - дочь [3]
08 | Немцов Иван Иванов: 3 года | крестьянин - сын [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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