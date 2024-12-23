Мажин Дмитрий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМажин Дмитрий Петров

Мажин Дмитрий Петров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Мажин Дмитрий Петров
Пол
муж
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1791
Родственная связь
глава
Номер семьи
76
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 930
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 76
01 | Мажин Дмитрий Петров: 34 года | крестьянин - глава
02 | Мажина Мавра Михайлова: 34 года | крестьянка - жена [1]
03 | Мажин Никифор Дмитриев: 15 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Мажина Анастасия Дмитриева: 5 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Черненкова Мария Филиппова: 46 лет | крестьянская вдова - родственница [1]
06 | Черненков Зиновий Васильев: 13 лет | крестьянин - сын [5]
07 | Черненков Григорий Васильев: 10 лет | крестьянин - сын [5]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Апаринцев (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.58об-59, двор №158), в ревизии 1834 г. фамилия Апарин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.634об-635, двор №175).
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.