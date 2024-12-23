Мажин Дмитрий Петров
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Мажин Дмитрий Петров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 34
- Год рождения вычисленный
- 1791
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 76
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 930
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 76
01 | Мажин Дмитрий Петров: 34 года | крестьянин - глава
02 | Мажина Мавра Михайлова: 34 года | крестьянка - жена [1]
03 | Мажин Никифор Дмитриев: 15 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Мажина Анастасия Дмитриева: 5 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Черненкова Мария Филиппова: 46 лет | крестьянская вдова - родственница [1]
06 | Черненков Зиновий Васильев: 13 лет | крестьянин - сын [5]
07 | Черненков Григорий Васильев: 10 лет | крестьянин - сын [5]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. фамилия Апаринцев (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.58об-59, двор №158), в ревизии 1834 г. фамилия Апарин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.634об-635, двор №175).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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