Баженов Семен Михайлов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Баженов Семен Михайлов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1819
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 67
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 928об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 67
01 | Баженов Алексей Иванов: 59 лет | крестьянин - глава
02 | Баженова Акулина Яковлева: 50 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Баженов Михаил Алексеев: 28 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Баженова Мария Алексеева: 6 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Баженова Варвара Григорьева: 28 лет | крестьянка - жена [3]
06 | Баженов Семен Михайлов: 6 лет | крестьянин - сын [3]
- Комментарий наборщика
- Имя в документе Симеон.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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