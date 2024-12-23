Модин Евдоким Борисов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Модин Евдоким Борисов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1806
- Родственная связь
- сын [2]
- Номер семьи
- 56
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 927
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 56
01 | Модин Аверкий Федоров: 57 лет | крестьянин - глава
03 | Модина Прасковья Андреева: 60 лет | крестьянка - жена [1]
04 | Модин Григорий Аверкиев: 36 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Модин Федосей Борисов: 28 лет | крестьянин - сын [2]
06 | Модин Евдоким Борисов: 19 лет | крестьянин - сын [2]
07 | Модина Ирина Иванова: 36 лет | крестьянка - жена [4]
08 | Модин Яков Григорьев: 12 лет | крестьянин - сын [4]
09 | Модин Василий Григорьев: 3 года | крестьянин - сын [4]
10 | Модина Васса Григорьева: 16 лет | крестьянка - дочь [4]
11 | Модина Фекла Григорьева: 8 лет | крестьянка - жена [4]
12 | Модина Мария Иванова: 24 года | крестьянка - жена [5]
13 | Модина Анна Федосеева: 2 года | крестьянка - дочь [5]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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