Бакалин Алексей Матвеев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Бакалин Алексей Матвеев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1821
- Родственная связь
- сын [4]
- Номер семьи
- 52
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 926об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 52
01 | Бакалин Гавриил Васильев: 48 лет | крестьянин - глава
02 | Бакалина Мария Филиппова: 48 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Бакалин Иона Гаврилов: 31 год | крестьянин - сын [1]
04 | Бакалин Матвей Гаврилов: 27 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Бакалина Наталья Степанова: 25 лет | крестьянка - жена [3]
06 | Бакалина Дарья Филиппова: 27 лет | крестьянка - жена [4]
07 | Бакалина Екатерина Матвеева: 5 лет | крестьянка - дочь [4]
08 | Бакалин Алексей Матвеев: 4 года | крестьянин - сын [4]
09 | Бакалин Максим Матвеев: 1 год | крестьянин - сын [4]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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