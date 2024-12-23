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Бакалин Алексей Матвеев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Бакалин Алексей Матвеев
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1821
Родственная связь
сын [4]
Номер семьи
52
Номер в семье
8
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 926об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 52
01 | Бакалин Гавриил Васильев: 48 лет | крестьянин - глава
02 | Бакалина Мария Филиппова: 48 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Бакалин Иона Гаврилов: 31 год | крестьянин - сын [1]
04 | Бакалин Матвей Гаврилов: 27 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Бакалина Наталья Степанова: 25 лет | крестьянка - жена [3]
06 | Бакалина Дарья Филиппова: 27 лет | крестьянка - жена [4]
07 | Бакалина Екатерина Матвеева: 5 лет | крестьянка - дочь [4]
08 | Бакалин Алексей Матвеев: 4 года | крестьянин - сын [4]
09 | Бакалин Максим Матвеев: 1 год | крестьянин - сын [4]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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