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Салапаев Иван Федоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Салапаев Иван Федоров
Пол
муж
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1806
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
45
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 925
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 45
01 | Салапаева Татьяна Матвеева: 56 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Салапаев Еремей Федоров: 29 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Салапаев Иван Федоров: 19 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Салапаева Прасковья Федорова: 26 лет | крестьянка - жена [2]
05 | Салапаев Абрам Еремеев: 2 года | крестьянин - сын [2]
06 | Салапаева Неонила Егорова: 17 лет | крестьянка - жена [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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