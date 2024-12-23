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Салапаева Гликерия Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Салапаева Гликерия Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1797
Родственная связь
жена [5]
Номер семьи
42
Номер в семье
6
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 925
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 42
01 | Салапаев Федот Герасимов: 27 лет | крестьянин - глава
02 | Салапаева Агрипина Алексеева: 28 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Салапаева Ульяна Федотова: 1 год | крестьянка - дочь [1]
05 | Салапаев Прокофий Иванов: 28 лет | крестьянин - приемный сын [4]
06 | Салапаева Гликерия Иванова: 28 лет | крестьянка - жена [5]
07 | Салапаев Федор Прокофьев: 3 года | крестьянин - сын [5]
08 | Салапаева Пелагея Григорьева: 64 года | крестьянка - теща [5]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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