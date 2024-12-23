Кашина Прасковья Васильева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Кашина Прасковья Васильева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 54
- Год рождения вычисленный
- 1771
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 38
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 924
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 38
01 | Кашин Петр Андреев: 54 года | крестьянин - глава
02 | Кашина Прасковья Васильева: 54 года | крестьянка - жена [1]
03 | Кашин Даниил Петров: 27 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Кашин Анисим Петров: 19 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Кашина Пелагея Филиппова: 27 лет | крестьянка - жена [3]
06 | Кашин Герасим Данилов: 13 лет | крестьянин - сын [3]
07 | Кашина Татьяна Данилова: 15 лет | крестьянка - дочь [3]
08 | Кашин Ануфрий Данилов: 9 лет | крестьянин - сын [3]
09 | Кашина Анна Данилова: 6 лет | крестьянка - дочь [3]
10 | Кашина Анастасия Данилова: 5 лет | крестьянка - дочь [3]
11 | Кашина Мелания Васильева: 22 года | крестьянка - жена [4]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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