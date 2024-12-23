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Трегубина Мелания Федорова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Трегубина Мелания Федорова
Пол
жен
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1800
Родственная связь
жена [4]
Номер семьи
36
Номер в семье
10
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 924
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 36
01 | Трегубин Андреян Ильин: 53 года | крестьянин - глава
02 | Трегубина Мария Васильева: 53 года | крестьянка - жена [1]
03 | Трегубин Егор Андреянов: 27 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Трегубин Фаддей Андреянов: 24 года | крестьянин - сын [1]
05 | Трегубина Прасковья Федорова: 28 лет | крестьянка - жена [3]
06 | Трегубин Савва Егоров: 14 лет | крестьянин - сын [3]
07 | Трегубин Григорий Егоров: 8 лет | крестьянин - сын [3]
08 | Трегубина Любовь Егорова: 5 лет | крестьянка - дочь [3]
09 | Трегубина Наталья Егорова: 1 год | крестьянка - дочь [3]
10 | Трегубина Мелания Федорова: 25 лет | крестьянка - жена [4]
11 | Трегубин Трофим Фаддеев: 2 года | крестьянин - сын [4]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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