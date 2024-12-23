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Мелехин Василий Карпов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Мелехин Василий Карпов
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1824
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
32
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 923об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 32
01 | Мелехин Петр Михайлов: 47 лет | крестьянин - глава
02 | Мелехина Анна Кононова: 47 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Мелехин Карп Петров: 22 года | крестьянин - сын [1]
04 | Мелехина Марфа Петрова: 12 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Мелехина Феодосия Федорова: 21 год | крестьянка - жена [3]
06 | Мелехин Федор Карпов: 3 года | крестьянин - сын [3]
07 | Мелехин Василий Карпов: 1 год | крестьянин - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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