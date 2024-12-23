Матрона Киприянова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Матрона Киприянова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 70
- Год рождения вычисленный
- 1755
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 20
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянская вдова
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 921об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 20
01 | Матрона Киприянова: 70 лет | крестьянская вдова - глава
03 | Федор Степанов: 36 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Фекла Терентьева: 40 лет | крестьянка - жена [3]
05 | Агрипина Федорова: 17 лет | крестьянка - дочь [3]
06 | Прасковья Федорова: 7 лет | крестьянка - дочь [3]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 года отчество Куприянова, фамилия Буркина (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.12об-13: двор №30).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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