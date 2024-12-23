Егор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгор Петров

Егор Петров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Егор Петров
Пол
муж
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1812
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
19
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 921об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 19
01 | Феврония Кириллова: 80 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Петр Данилов: 48 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Мария Семенова: 47 лет | крестьянка - жена [2]
04 | Егор Петров: 13 лет | крестьянин - сын [2]
05 | Никон Петров: 11 лет | крестьянин - сын [2]
06 | Петр Петров: 8 лет | крестьянин - сын [2]
07 | Емельян Петров: 3 года | крестьянин - сын [2]
08 | Митрофан Петров: 1 год | крестьянин - сын [2]
09 | Мария Петрова: 14 лет | крестьянка - дочь [2]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Кошечкин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.13об-14: двор №34), в ревизии 1834 г. фамилия Кошкин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.590об-591: двор №36).
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.