Сулимов Михаил Демидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСулимов Михаил Демидов

Сулимов Михаил Демидов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Сулимов Михаил Демидов
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1824
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
18
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 921об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 18
01 | Сулимова Пераскева Герасимова: 49 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Сулимов Демид Никифоров: 25 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Сулимов Антон Никифоров: 19 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Сулимов Трофим Никифоров: 15 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Сулимов Потап Никифоров: 13 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Сулимова Варвара Яковлева: 25 лет | крестьянка - жена [2]
07 | Сулимов Михаил Демидов: 1 год | крестьянин - сын [2]
08 | Сулимова Васса Григорьева: 22 года | крестьянка - жена [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.