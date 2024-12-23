Аксинья Трофимова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Аксинья Трофимова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1793
- Родственная связь
- дочь [4]
- Номер семьи
- 240
- Номер в семье
- 13
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1801
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1207
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 240
02 | Павел Михайлов: 33 года | крестьянин - сын [1]
03 | Ларион Михайлов: 31 год | крестьянин - сын [1]
04 | Григорий Михайлов: 24 года | крестьянин - сын [1]
05 | Анна Семенова: 27 лет | крестьянка - жена [2]
06 | Федор Павлов: 3 года | крестьянин - сын [2]
07 | Аграфена Ильина: 43 года | крестьянка - жена [3]
08 | Родион Ларионов: 16 лет | крестьянин - сын [3]
09 | Марфа Ларионова: 9 лет | крестьянка - дочь [3]
10 | Агафья Михайлова: 23 года | крестьянка - жена [8]
11 | Прасковья Иванова: 30 лет | крестьянка - жена [4]
12 | Трофим Григорьев: 4 года | крестьянин - сын [4]
13 | Аксинья Трофимова: 8 лет | крестьянка - дочь [4]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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