Андроник Семенов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Андроник Семенов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1791
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 231
- Номер в семье
- 11
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1801
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1206об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 231
01 | Ульяна Симонова: 78 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Иван Никифоров: 47 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Семен Никифоров: 36 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Марина Иванова: 44 года | крестьянка - жена [2]
05 | Самуил Иванов: 24 года | крестьянин - сын [2]
06 | Петр Иванов: 21 год | крестьянин - сын [2]
07 | Матрена Яковлева: 22 года | крестьянка - жена [5]
08 | Корнила Самойлов: 4 года | крестьянин - сын [5]
09 | Пелагея Романова: 22 года | крестьянка - жена [6]
10 | Анна Васильева: 36 лет | крестьянка - жена [3]
11 | Андроник Семенов: 10 лет | крестьянин - сын [3]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. фамилия Бормотов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.99об-100: двор №262).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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