Корнила Абрамов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Корнила Абрамов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1785
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 227
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1801
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1206об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 227
01 | Михаил Васильев: 63 года | крестьянин - глава
02 | Анастасия Федорова: 48 лет | крестьянка - жена [1]
04 | Корнила Абрамов: 16 лет | крестьянин - сын [3]
05 | Авдотья Абрамова: 17 лет | крестьянка - дочь [3]
06 | Прасковья Абрамова: 8 лет | крестьянка - дочь [3]
07 | Варвара Григорьева: 17 лет | крестьянка - жена [4]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. фамилия Малыганов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.31об-32: двор №85).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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