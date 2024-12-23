Корнила Абрамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнила Абрамов

Корнила Абрамов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Корнила Абрамов
Пол
муж
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1785
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
227
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1206об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 227
01 | Михаил Васильев: 63 года | крестьянин - глава
02 | Анастасия Федорова: 48 лет | крестьянка - жена [1]
04 | Корнила Абрамов: 16 лет | крестьянин - сын [3]
05 | Авдотья Абрамова: 17 лет | крестьянка - дочь [3]
06 | Прасковья Абрамова: 8 лет | крестьянка - дочь [3]
07 | Варвара Григорьева: 17 лет | крестьянка - жена [4]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Малыганов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.31об-32: двор №85).
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.