Марфа Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Трофимова

Марфа Трофимова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Марфа Трофимова
Пол
жен
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1771
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
224
Номер в семье
5
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1206
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 224
01 | Николай Григорьев: 37 лет | крестьянин - глава
02 | Петр Григорьев: 31 год | крестьянин - брат [1]
03 | Анна Афанасьева: 33 года | крестьянка - жена [1]
04 | Федор Николаев: 13 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Марфа Трофимова: 30 лет | крестьянка - жена [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.