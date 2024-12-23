Иван Савельев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Иван Савельев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 48
- Год рождения вычисленный
- 1753
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 183
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1801
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1203
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 183
01 | Иван Савельев: 48 лет | крестьянин - глава
02 | Евфимия Иванова: 47 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Спиридон Иванов: 18 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Гавриил Иванов: 12 лет | крестьянин - сын [1]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. фамилия Кеняшов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.43об-44: двор №118).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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