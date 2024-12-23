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Анастасия Тимофеева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Анастасия Тимофеева
Пол
жен
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1794
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
181
Номер в семье
6
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1202об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 181
02 | Тимофей Иванов: 33 года | крестьянин - сын [1]
03 | Екатерина Леонтьева: 28 лет | крестьянка - жена [2]
04 | Яков Тимофеев: 5 лет | крестьянин - сын [2]
05 | Прасковья Тимофеева: 9 лет | крестьянка - дочь [2]
06 | Анастасия Тимофеева: 7 лет | крестьянка - дочь [2]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Ковалева, имя Анисья (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.52об-53: двор №142).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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