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Пелагея Тимофеева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Пелагея Тимофеева
Пол
жен
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1794
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
180
Номер в семье
4
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
Не была в 1-й год за нерачением.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1202об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 180
01 | Тимофей Никифоров: 32 года | крестьянин - глава
02 | Марфа Исаева: 42 года | крестьянка - жена [1]
03 | Степанида Тимофеева: 11 лет | крестьянка - дочь [1]
04 | Пелагея Тимофеева: 7 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Агрипина Тимофеева: 5 лет | крестьянка - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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