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Орадский Максим Дмитриев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Орадский Максим Дмитриев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
251-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
26.04.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Юрова, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
26.04.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Зудин Григорий Тихонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Захарова Евгения Егорова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Зосима Петров, крестьянин (д. Юрова, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Орадский Максим Дмитриев, крестьянин (д. Юрова, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Баранов Емелиан Васильев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Бургасов Даниил Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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