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Орденов Роман Сергеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Орденов Роман Сергеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13648408/
География
Херсонская губ., Тираспольский уезд, Парканская вол., д. Терновка

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