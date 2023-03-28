Моисеев Данил
Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
- ФИО
- Моисеев Данил
- Источник
- https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie10908334/
- География
- Вятская губерния, Котельнический уезд
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.