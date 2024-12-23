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Бронов Аврум Яков Нухимов Эльев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Бронов Аврум Яков Нухимов Эльев
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13154472/
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Бобринец

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