Апен (Апин) Иван (Ян) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАпен (Апин) Иван (Ян) Яковлевич

Апен (Апин) Иван (Ян) Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Апен (Апин) Иван (Ян) Яковлевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital140695/
География
Лифляндская губерния, Вольмарский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.