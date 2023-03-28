Добровольский Люцьян (Лукьян) Люциянович (Люцианович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобровольский Люцьян (Лукьян) Люциянович (Люцианович)

Добровольский Люцьян (Лукьян) Люциянович (Люцианович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Добровольский Люцьян (Лукьян) Люциянович (Люцианович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12591376/
География
Варшавская губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.