Сытытов (Сетытов, Сатытов) Петр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сытытов (Сетытов, Сатытов) Петр Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Сытытов (Сетытов, Сатытов) Петр Степанович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital2011923/
География
Пензенская губерния, Городищенский уезд

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