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Сонин Дмитрий Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Сонин Дмитрий Иванович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11936070/
География
Тамбовская губерния, Лебедянский уезд, Куйманская волость, Грязновка

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
До 1898 ст.
Неизвестно
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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