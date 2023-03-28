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Давлятов (Давлетов) Идрис Мухамет. Валив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Давлятов (Давлетов) Идрис Мухамет. Валив.
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital991320/
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Сафаровская волость

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