Хорошанский (Хорочанский) Мойсей (Моисей) Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошанский (Хорочанский) Мойсей (Моисей) Борисович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Хорошанский (Хорочанский) Мойсей (Моисей) Борисович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11925267/
География
Таврическая губерния, Керчь-Еникалийское градоначальство, Керчь

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