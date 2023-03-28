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Дудинов (Дудиков, Дудимов) Григорий Козьмич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Дудинов (Дудиков, Дудимов) Григорий Козьмич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1303794/
География
Орловская губерния, Елецкий уезд, Воронецкая волость

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