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Загайчук (Загойчук, Загайтук) Евдоким Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Загайчук (Загойчук, Загайтук) Евдоким Васильевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1733503/
География
Подольская губерния, Могилёвский уезд, Кукавская волость

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