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Дявиячин (Дявлячин, Дявлетшин) Денислав Фахраманович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Дявиячин (Дявлячин, Дявлетшин) Денислав Фахраманович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital990306/
География
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд

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