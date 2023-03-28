Алисоков Михаилит Акмурза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлисоков Михаилит Акмурза

Алисоков Михаилит Акмурза

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Алисоков Михаилит Акмурза
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital272260/
География
Кали-Кавказ, Новоситинский уезд, Хасухла вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.