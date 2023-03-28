Давлетянц (Довлатенц, Давлетьянц) Арменак Хачатурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавлетянц (Довлатенц, Давлетьянц) Арменак Хачатурович

Давлетянц (Довлатенц, Давлетьянц) Арменак Хачатурович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Давлетянц (Довлатенц, Давлетьянц) Арменак Хачатурович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital990614/
География
Елизаветпольская губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.