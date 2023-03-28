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Форманчук Павел Александрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Форманчук Павел Александрович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30167959/
География
Волынская губерния

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
14.12.1891
07.12.1960
Старо-Константиновка

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