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Альпин (Алнин, Алпин) Яков Бенсионович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Альпин (Алнин, Алпин) Яков Бенсионович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital274398/
География
Херсонская губерния

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