Сусликов (Зувликов, Зуликов, Сувликов, Суликов) Илья Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусликов (Зувликов, Зуликов, Сувликов, Суликов) Илья Константинович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Сусликов (Зувликов, Зуликов, Сувликов, Суликов) Илья Константинович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30167630/
География
Курская губерния

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