Лебедев (Иванов) Симеон (Онуфрий) Петрович (Иванович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев (Иванов) Симеон (Онуфрий) Петрович (Иванович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Лебедев (Иванов) Симеон (Онуфрий) Петрович (Иванович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1717949/
География
Самарская губерния, Николаевский уезд, Рахмановская волость

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