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Давыденко (Давиденко) Григорий Игоревич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Давыденко (Давиденко) Григорий Игоревич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital992219/
География
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Боровеньская волость

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