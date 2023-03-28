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Довьман (Довман, Давман) Карл Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Довьман (Довман, Давман) Карл Яковлевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital991239/
География
Курляндская губерния, Гробинский уезд, Тальсенская волость

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