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Стороженко Матвей Родионович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Стороженко Матвей Родионович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13166736/
География
Приморская область, Ольгинский уезд, Пермская волость, Богополь

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